Mulher de Casillas antecipa alta do guarda-redes para segunda-feira

João Faria Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Carbonero revelou, ao jornal espanhol "As", que Iker Casillas "talvez tenha alta na segunda-feira".

Dois dias após ter sofrido um enfarte do miocárdio, Iker Casillas encontra-se com um quadro clínico estável e já há previsões quanto a uma possível alta hospitalar.

A mulher do guarda-redes do F. C. Porto revelou que o guardião portista "talvez tenha alta na segunda-feira", confirmando que o futebolista espanhol "está tranquilo e muito bem".

O diário desportivo espanhol refere ainda que Casillas foi esta sexta-feira submetido a novos exames médicos e a análises, especificando que os resultados "foram positivos".