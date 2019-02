Mulher de Corona pediu piza, na caixa havia "bicada" sobre goleada do Benfica

JN Hoje às 01:23 Facebook

Em noite de goleada na Luz, a mulher do portista Jesus Corona partilhou nas redes sociais uma "provocação" que recebeu em casa, depois de encomendar piza num restaurante de Espinho.

Gabriela, mulher de Jesus Corona, encomendou piza no domingo à noite e qual não foi o seu espanto quando recebeu o pedido... na caixa estava inscrito, a vermelho, "Moreirense-FC Porto, 1-1" e "Benfica-Nacional, 10-0", em alusão ao empate dos dragões na sexta-feira e da goleada na Luz esta noite.

Mas Gabriela reagiu com humor à "provocação", ao partilhar as imagens nas redes sociais com a indicação "FCPorto#1 SLB#2", referindo-se à posição que as duas equipas ocupam na tabela da classificação à 21ª jornada da Liga.