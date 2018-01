Ontem às 21:41 Facebook

Susana Werner, mulher de Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica, lamentou-se da ida do jogador para o Brasil, onde jogará três meses, num vídeo que publicou na sua conta do Instagram.

A ex atriz afirma, no vídeo, que "muitas coisas me prendem aqui [Portugal]. Jamais deixaria meus filhos aqui para ir viver no Brasil. Então não vamos poder participar desse momento, porque ele vai ficar no Brasil por três meses", desabafou.

"Mas é isso: felicidade aos flamenguistas e tristeza para mim, que estou longe. Vou passar por algo que não queria ou esperava", confessou Susana Werner, que não conseguiu conter as lágrimas.

"Isso é só uma tristeza. Júlio foi sempre uma boa pessoa, um bom pai e um bom marido, mas homens são egoístas. Não sou feminista, mas é assim", disse a mulher do futebolista, realçando que não gosta de futebol e nunca foi ver os jogos do marido