Mulher de Rui Patrício: "Quem orientou estes gestos que ponha a mão na consciência"

Através das redes sociais, Vera Ribeiro, mulher de Rui Patrício, garantiu que o guarda-redes leonino "está bem" e que o episódio registado esta terça-feira em Alcochete "não é futebol".

"Para todos aqueles que me estão a ligar... acabei de falar mesmo agora com o Rui e ele está bem. Deus não dorme ... e quem "orientou" este e outros "gestos" que ponha a mão na consciência... já foi longe de mais ... isto não é futebol muito menos atos dignos de seres humanos", escreveu Vera Ribeiro no Facebook.

Esta terça-feira, cerca de 50 adeptos com a cara tapada invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, esta terça-feira. Jogadores e treinadores foram agredidos. GNR no local e já há detidos.