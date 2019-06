Mundial de orientação de precisão decorre em Idanha-a-Nova

Hoje às 09:29 Facebook

Idanha-a-Nova recebe entre 23 e 29 de junho o Campeonato de Mundo de Orientação de Precisão. O evento, o mais importante da modalidade organizado este ano em Portugal, reúne inscrições de 23 países.

Portugal volta a receber um evento de topo de Orientação, desta vez o Campeonato do Mundo de Orientação de Precisão (WTOC'19) que vai decorrer no Município de Idanha-a-Nova.

Portugal estará representado por sete elementos, sendo três em Classe Paralimpica e quatro em Classe Aberta.

Alguns dos atletas portugueses que estarão presentes têm aspirações aos lugares de topo, depois de prestações anteriores bastante prometedoras. João Pedro Valente e Inês Domingues ocupam atualmente as 28.ª e 29.ª posições do Ranking Mundial, sendo que Inês Domingues conseguiu a 6.ª posição na prova de Tempo no ultimo campeonato do Mundo e a 7.ª posição no campeonato da Europa.