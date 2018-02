Mundial2018: Portugal prepara prova com receções a Tunísia e Argélia

Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

A seleção portuguesa de futebol vai receber Tunísia, a 28 de maio, e a Argélia, a 7 de junho, em jogos de preparação para o Mundial2018, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sem divulgar locais e horários dos encontros, a FPF dá conta do agendamento destes dois jogos particulares frente a duas seleções, com a Tunísia a competir no Mundial da Rússia, que se disputa entre 14 de junho e 15 de julho, enquanto a Argélia não se qualificou.

Pelo meio, a equipa das quinas vai visitar a Bélgica, a 2 de junho, também em jogo particular.

Portugal defronta pela segunda vez a seleção tunisina, com quem empatou 1-1, no Estádio do Restelo, em Lisboa, sob o comando técnico de Agostinho Oliveira, a 12 de outubro de 2002, na preparação para o Euro2004, com o golo luso a ser marcado por Pauleta, e vai estrear-se diante da Argélia.

Além destes três encontros, Portugal - que integra o Grupo B do Mundial2018 juntamente com Espanha, Marrocos e Irão - vai realizar dois jogos particulares em março, dia 23 frente ao Egito, em Zurique, e três dias depois com a Holanda, em Genebra.