O Benfica foi, esta terça-feira, condenado pelo Conselho de Disciplina da FPF ao pagamento de uma multa no valor de 765 euros pela música da tourada que passou nos altifalantes do Estádio da Luz, no final do encontro frente ao F. C. Porto.

Após o final da vitória (1-0) frente aos azuis e brancos, em jogo a contar para a sétima jornada da Liga, o Estádio da Luz difundiu, através do sistema sonoro, uma música que geralmente se associa a touradas, quando os jogadores do F. C. Porto abandonavam o relvado em direção aos balneários. Segundo o mapa de castigos, os encarnados violaram os "deveres de correção e urbanidade".

"Depois de o jogo ter terminado e quando as equipas regressavam aos balneários, foi difundida através da aparelhagem sonora do estádio um música do género 'Paso Doble' (Estilo musical utilizado nas corridas de touros", pode ler-se no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Veja o vídeo do momento: