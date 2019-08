"Na Roménia, o Vitória de Guimarães lutava para não descer"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:59 Facebook

O dono do Steaua Bucareste, adversário do Vitória de Guimarães no play-off de acesso à Liga Europa, voltou a deixar duras críticas ao clube português.

Depois de ter dito que "cortava a cabeça se o Vitória de Guimarães marcasse um golo" ao Steaua Bucareste na segunda mão do play-off da Liga Europa, o dono do clube romeno, Gigi Becali, voltou a criticar a equipa portuguesa depois da derrota (0-4) do Steaua frente ao Gaz Metan a contar para a liga romena.

"O Vitória de Guimarães é bastante pior do que o Gaz. Se jogassem na Roménia, lutavam para não descer. Parecem o Chiajna [equipa que desceu], não conseguem vencer-nos", atirou Becali.

Minhotos e romenos voltam a encontrar-se esta quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, para a segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa, depois de um empate (0-0) na primeira mão. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.