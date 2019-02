Nacional e Vitória de Setúbal empatam a zero no Funchal

Hoje às 17:06 Facebook

O Nacional e o Vitória de Setúbal empataram este domingo 0-0, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, prolongando as respetivas séries de encontros sem vencer.

Após o empate em casa com o Sporting (1-1), na quarta-feira, os sadinos, que viram Zequinha falhar uma grande penalidade (45 minutos), somaram o oitavo jogo sem vencer no campeonato e seguem na 11.ª posição, com 21 pontos.

Apesar de ter interrompido uma série de quatro derrotas consecutivas, o Nacional já não vence há cinco encontro e está no 14.º posto, com 20 pontos.