Nacional eliminado pelo Lusitano de Vildemoinhos

O Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, qualificou-se este domingo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer o Nacional, da Liga, por 4-3, no prolongamento, após empate 2-2 no tempo regulamentar.

Os madeirenses estiveram a vencer três vezes, mas a formação anfitriã, do concelho de Viseu, empatou sempre, conseguindo chegar ao triunfo graças a um golo de Paulo Oliveira.

Jota deu vantagem ao Nacional, aos 15 minutos, Nuno Rodrigues empatou, aos 22. Júlio César levou os primodivisionários em vantagem para o intervalo, aos 44, e Murilo, aos 55, selou o empate, na conversão de uma grande penalidade.

No prolongamento, os insulares voltaram a tomar a dianteira, aos 106, por Júlio César, depois de Jota ter sido expulso e deixado o Nacional em inferioridade numérica, mas Edgar Lopes, aos 109, e Paulo Oliveira, aos 114, asseguraram o triunfo do Lusitano de Vildemoinhos.

O Nacional tornou-se na segunda equipa do principal escalão a ser eliminada nesta ronda, depois da derrota do Portimonense na Cova da Piedade, enquanto o Lusitano de Vildemoinhos é o sétimo emblema do terceiro escalão qualificado para a quarta ronda, juntamente com Sporting de Espinho, Praiense, União da Madeira, Águeda, Casa Pia e Montalegre.

Benfica, F. C. Porto, Vitória de Guimarães, Belenenses, Sporting, Boavista, Vitória de Setúbal, Rio Ave, Moreirense, Santa Clara e Desportivo de Chaves, da I Liga, Leixões, Cova da Piedade, Arouca, Paços de Ferreira e Sporting da Covilhã, da II Liga, e Vale Formoso, dos distritais de Ponta Delgada, também já asseguraram a presença na quarta eliminatória.