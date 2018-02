Nacional-Oliveirense adiado pela terceira vez

Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Inicialmente marcado para 31 de janeiro, o jogo da 22.ª jornada da segunda liga de futebol não pôde realizar-se nessa data devido ao mau tempo e foi então adiado para esta quarta-feira e agora de novo reagendado, outra vez por via das más condições atmosféricas no Funchal. A partida foi marcada para quinta-feira. Assim o tempo o permita...

Que o Estádio da Madeira, no Alto da Choupana, é já conhecido pelos maus humores meteorológicos, já se sabe. Mas o que sucedeu nesta quarta-feira entra quase no domínio do anedotário, quando a equipa da União Desportiva Oliveirense foi obrigada a sair do autocarro, por causa de uma árvore caída na estrada, e retomar o resto do caminho a pé, no que até podia ser o aquecimento para a partida com o Nacional se o nevoeiro não voltasse a envolver a Choupana e a impedir o jogo.

O insólito está também contado e ilustrado na própria conta da Oliveirense no Facebook, que não deixa de glosar com a situação.

Entretanto, também por via das más condições climatéricas, o voo que havia de levar a equipa de Oliveira de Azeméis de volta ao continente foi adiado para as 19.25 horas de quinta-feira, o que deixa tempo mais que suficiente para que o jogo se realize, a partir das 11 da manhã. À terceira será de vez?