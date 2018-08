Nacional só permite adereços do Benfica na bancada para os "encarnados"

Hoje às 15:25 Facebook

O Nacional informou, esta quinta-feira, que só vai permitir a entrada de adereços alusivos ao Benfica aos adeptos com bilhete para a bancada dos visitantes, no jogo de domingo, da quarta jornada da I Liga de futebol.

"Por razões de segurança, os adereços alusivos à equipa adversária serão apenas permitidos na bancada lateral nascente sul, setor destinado aos adeptos visitantes", pode ler-se no sítio oficial do clube madeirense na internet.

À espera de lotação esgotada no Estádio da Madeira, os responsáveis 'alvinegros' deram ainda conta de que já não há ingressos disponíveis para o setor reservado aos adeptos 'encarnados'.

O Nacional, 13.º classificado com três pontos, recebe o Benfica, um dos líderes do campeonato, a par de Sporting, Sporting de Braga e Feirense, todos com sete pontos, no domingo, a partir das 18:30, em partida da quarta jornada da I Liga.