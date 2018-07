Nacional vence Leixões e fica à beira da subida à I Liga

28 Abril 2018 às 14:04 Facebook

Um 'bis' de Ricardo Gomes permitiu ao líder Nacional vencer em casa o Leixões por 2-1, este sábado, em encontro relativo à 36.ª jornada da II Liga de futebol.

Com este triunfo, os insulares reforçaram o comando, somando agora 67 pontos, e podem garantir no domingo o regresso, um ano depois, ao convívio com os 'grandes'.

O Nacional passou a contar 14 jogos sem perder, enquanto o Leixões, que não perdia há seis jogos, ficou afastado da luta pela subida.

A formação da Choupana, sem Costinha, castigado no banco, adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, por Ricardo Gomes, de cabeça, após cruzamento de Vítor Gonçalves na direita.

Os madeirenses foram mais pressionantes durante os primeiros 30 minutos, à procura do segundo golo, em ataque organizado, enquanto o Leixões procurou surpreender o adversário em contra-ataque.

João Camacho, aos 39 minutos, poderia ter apontado o segundo tento dos anfitriões, através de um remate forte, mas Tony segurou a bola.

Os leixonenses reagiram e Kukula (42 minutos) poderia ter empatado, num cabeceamento ao qual Daniel Guimarães correspondeu com uma grande intervenção.

A formação de Matosinhos pressionou muito nos últimos dez minutos da primeira parte, levando muito perigo à baliza 'alvinegra'.

Na segunda parte, aos 63 minutos foi a vez de Sancidino falhar o golo, à 'boca' da baliza nacionalista, após cruzamento na direita de Haman.

O Nacional acabou por marcar o segundo golo, aos 67 minutos: cruzamento na direita de Murilo e Ricardo Gomes cabeceou, batendo Tony pela segunda vez.

Os leixonenses reagiram bem ao tento sofrido e, aos 81 minutos, acabaram por marcar, por Bruno Lamas, num livre descaído para a esquerda do seu ataque, contado com a passividade da defesa insular.

Nos últimos minutos, coube ao Nacional acercar-se mais vezes da baliza contrária, enquanto o Leixões, sem Derick a partir dos 82 (acumulação de amarelos), ainda tentou, em 'desespero' chegar ao empate, mas o resultado não se alterou.