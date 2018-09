Nadal acha justo que mulheres ganhem menos que os homens no ténis

Sofia Esteves Teixeira 09 Junho 2018 às 23:16 Facebook

O tenista espanhol Rafael Nadal, que este domingo tenta conquistar o 11.º título em Roland Garros, considerou justo, em entrevista, que as mulheres do mundo do ténis ganhem menos dinheiro do que os homens.

Pela primeira vez em oito anos e de acordo com a Forbes, não há qualquer mulher na lista dos 100 desportistas mais bem pagos do mundo. No ano passado, Serena Williams ainda constava na lista - era 51.ª- mas caiu no ranking após o nascimento da filha.

Quando questionado sobre o assunto, em entrevista a um suplemento do jornal italiano "Corriere della Sera", Rafael Nadal, líder do ranking mundial, afirmou "não ver mal" em que os homens ganhem mais do que as mulheres na modalidade.

"É uma comparação que nem sequer devia ser feita. As modelos ganham mais que os colegas (do sexo masculino), porque elas têm mais seguidores. Mas ninguém diz nada. No ténis acontece o mesmo, ganha mais quem mobiliza mais público", explicou.