Nadal arrasa Wawrinka a caminho das meias-finais de Madrid

Hoje às 00:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista espanhol Rafael Nadal em fuga para à semifinal do Masters 1000 de Madrid. Em pouco mais de uma hora, despachou o suíço Stan Wawrinka em dois "sets", por contundentes 6-1 e 6-2.

Nadal já eliminou valores emergentes do circuito ATP, como o canadiano Felix Auger-Aliassime e o americano Frances Tiafoe, e terá pela frente, nas meias-finais, um dos melhores da nova geração, o grego Stafanos Tsitsipas, nono do ranking mundial recente vencedor do Estoril Open.

Dono de 80 títulos ATP, 57 dos quais conquistados em terra batida, Nadal ainda não ergueu qualquer troféu este ano. O tenista de 32 anos procura o sexto em Madrid, onde busca a 118ª final da carreira.