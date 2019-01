Nadal vence Tiafoe e apura-se para as meias-finais

Hoje às 12:25 Facebook

O tenista espanhol Rafael Nadal, segundo classificado do ranking mundial, qualificou-se para as meias-finais do Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam de 2019, ao vencer o norte-americano Frances Tiafoe em três sets.

Nadal, segundo cabeça de série, que já conquistou 17 títulos do Grand Slam, mas apenas um no torneio de piso duro australiano, em 2009, impôs-se a Tiafoe, 39.º tenista do mundo, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, após uma hora e 49 minutos de encontro, referente aos quartos de final.

O tenista espanhol vai disputar o acesso à final do Open da Austrália com o grego Stefanos Tsitsipas, 15.º posicionado na hierarquia da ATP, que se apurou pela primeira vez para as meias-finais de um major, ao vencer o espanhol Roberto Bautista-Agut em quatro 'sets', por 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7-2).