Naide Gomes reconquista medalha que já tinha ganhado em 2009

JN Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Naide Gomes venceu uma medalha de bronze referente aos Mundiais de 2009, após a condenação da atleta russa Tatyana Lebedeva por uso de doping.

A atleta russa Tatyana Lebedeva foi condenada por uso de doping e aceitou a punição, perdendo todos os resultados obtidos entre agosto de 2008 e agosto de 2010. Nesse período constam os Mundiais de Atletismo de 2009, disputados em Berlim, e onde conquistou a medalha de prata no salto em comprimento, um evento em que a portuguesa Naide Gomes ficou em quarto lugar.



Naide Gomes partilhou, esta quarta-feira, a sua reação ao caso de doping da turca Tatyana Lebedeva e aproveitou para falar sobre o quão "injusto" o desporto consegue ser.

"Injusto! Chorei tanto após essa prova, nem imaginam. Após os jogos olímpicos de 2008, onde havia falhado a qualificação, jurei que nunca mais iria falhar. Lutei muito com os meus fantasmas em 2009, mas nunca deixei de baixar os braços, trabalhei com um único pensamento, ganhar uma medalha nos mundiais de Berlim. Queria provar a mim mesma que o ano de 2008 não passou de um momento menos bom, que tinha qualidades tanto físicas e psicológicas para vencer. Queria muito essa medalha!",escreveu Naide Gomes no Instagram.