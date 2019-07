Nakajima já aterrou no Porto e Dyego Sousa mais perto da China

JN Hoje às 13:40 Facebook

Shoya Nakajima aterrou, esta sexta-feira, no Porto, e tudo indica que vai reforçar o F. C. Porto. Dyego Sousa já está na China e António Salvador, presidente do Braga, afirmou que quando o negócio com o Shenzhen estiver concluído será anunciado pelo Braga.

F. C. Porto: Já não foge. Shoya Nakajima chegou, na manhã desta sexta-feira, ao Porto, e deverá reforçar o plantel de Sérgio Conceição. O médio japonês, de 24 anos, regressa assim ao futebol português após ter brilhado, na temporada passada, com a camisola do Portimonense. Nakajima representava o Al-Duhail, treinado pelo português Rui Faria, depois de em janeiro se ter transferido por um valor a rondar os 35 milhões de euros.

Braga: Está à vista um acordo. Dyego Sousa viajou para a China, esta quinta-feira, para realizar testes médicos no Shenzhen FC e, ao que tudo indica, vai assinar um contrato válido para os próximos três anos e meio. António Salvador, presidente do Braga, confirmou que o avançado luso-brasileiro já não está em Braga, mas não adiantou mais detalhes. "Isso foi referenciado na comunicação social e quando se concretizar iremos comunicar na altura certa. Posso confirmar que está ausente", disse.

Benfica: Depois de terem oficializado a contratação de Raúl de Tómas, os encarnados continuam à procura de mais um avançado para reforçar o ataque. A saída de João Félix para o Atlético de Madrid e a indecisão em torno do futuro de Jonas, pode abrir mais uma vaga. Segundo A Bola, Enner Valencia, avaliado em oito milhões de euros, pode ser uma forte possibilidade. O avançado equatoriano, de 29 anos, pertence ao Tigres, do México, e conta com passagens por clubes como o West Ham e Everton.

Paços de Ferreira: Mais dois novos reforços nos castores. Maracás e Rafael, chegam do Brasil, para reforçar a defesa e o ataque, respetivamente.

Chaves: Os transmontanos anunciaram a rescisão com João Kuspiosz. Formado no Flamengo, o guarda-redes brasileiro chegou ao Chaves em 2017/18, mas nunca se chegou a estrear pela equipa principal.

PSV: O lateral esquerdo Toni Lato é reforço para a próxima época. O espanhol, formado no Valencia, chega à Holanda por empréstimo de uma temporada.

Derby County: Frank Lampard já tem sucessor. Phillip Cocu, ex-internacional holandês, assinou por quatro temporadas com o Derby County. O técnico, de 48 anos, assume o terceiro desafio depois de cinco épocas à frente do PSV e de meia temporada ao serviço do Fenerbahçe.