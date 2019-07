Nakajima marca no triunfo do F. C. Porto em jogo treino com Varzim

Hoje às 18:02 Facebook

Nakajima, anunciado na sexta-feira como reforço do F. C. Porto até 2024, esteve esta quarta-feira em evidência num jogo treino com o Varzim, ao marcar um dos golos dos dragões na vitória por 4-0.

Numa sessão no centro de estágios do Olival, em que a equipa de Sérgio Conceição fez um jogo treino com o Varzim, clube da LigaPro, o reforço japonês marcou aos 60 minutos, naquele que foi o segundo golo do F. C. Porto na partida.

No ensaio para a época 2019/20, marcaram também para os dragões Tiquinho Soares, que bisou, aos 53 e 81 minutos, e o médio espanhol Óliver, aos 73.

Sérgio Conceição utilizou 23 jogadores: Vaná, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Manafá, Bruno Costa, Loum, Romário Baró, Madi Queta, Fernando Andrade, Zé Luís, Diogo Costa, Mouhamed Mabye, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Óliver, Otávio, Corona, Galeno, Nakajima, Soares e Fábio Silva.

Ainda de fora continua Pepe, a recuperar de uma fratura na omoplata, sofrida ao serviço da seleção portuguesa, na Liga das Nações, bem como André Pereira, que sofreu uma distensão muscular na coxa direita.

O defesa venezuelano Osorio, já integrado depois de ter estado na Copa América, fez trabalho específico, juntamente com o avançado camaronês Aboubakar.

Os dragões, que iniciam a época 2019/20 com a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões -- com a primeira mão a realizar-se a 6 ou 7 de agosto -- prosseguem na quinta-feira os trabalhos, com uma sessão bidiária, no Olival, às 10 horas e 17 horas