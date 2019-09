Hoje às 18:12 Facebook

​​​​Jogador do F. C. Porto não marcou golos mas esteve em evidência no triunfo nipónico, por 2-0.

​​​Em jogo particular frente ao Paraguai, disputado esta quinta-feira, em Kashima, Shoya Nakajima atuou no primeiro tempo e foi substituído ao intervalo.

O atacante portista foi o autor de um passe magistral para Sakai, que acabaria por assistir Minamino para o segundo golo japonês. Osako, avançado do Werder Bremen, apontou o primeiro.

Koki Anzai, lateral do Portimonense, foi lançado no segundo tempo.