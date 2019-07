Nakajima, o Dragão que se segue. Mourinho e a nega à China

Hoje às 21:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de Zé Luís, o F. C. Porto também anuncia a contratação de Nakajima O Benfica estará para colocar mais um excedentário, Alfa Semedo, em Inglaterra, de onde, segundo a imprensa inglesa, poderá chegar um lateral direito para o Sporting, no caso o internacional irlandês Cyrus Christie. Da China chega a confirmação da transferência de Dyego Sousa. E o que será a grande nega do dia: José Mourinho recusou proposta para treinar, simultaneamente, o Guangzhou Evergrande e a seleção chinesa.

F. C. Porto - Após várias semanas de negociações, a contratação do japonês Shoya Nakajima foi anunciada ao início da noite desta sexta-feira. O atacante japonês de 24 anos assinou contrato de cinco temporadas. Custou 12 milhões de euros por metade do passe. A cláusula de rescisão foi fixada em 80 milhões. O jogador poderá entrar ao serviço na equipa de Sérgio Conceição já neste sábado.

Benfica - Sem espaço na equipa de Bruno Lage, Alfa Semedo poderá seguir Filip Krovinovic e também rumar ao Burnley, da primeira liga inglesa, adianta o site Football Insider.

Sporting - Segundo o jornal Daily Mirror, a SAD leonina negoceia a contratação de Cyrus Christie, jogador de 26 anos, do Fulham, clube que desceu de divisão na última temporada. Internacional pela República da Irlanda, Christie tem o passe avaliado em 3,5 milhões de euros.

Braga - A transferência de Dyego Sousa para o Shenzhen está quase fechada e poderá ser confirmada ainda esta sexta-feira. O avançado de 29 anos vai ganhar três milhões de euros por ano e acertou contrato por três épocas e meia, a que falta apenas a assinatura do jogador, mal se formalize o registo da transferência internacional. O trespasse total ascende a 15 milhões de euros. O Marítimo também é parte interessada, porque reservou 25% dos diretos económicos do jogador, aquando da transferência para o Minho.

V. Guimarães - O avançado João Pedro, ex-Trofense, reforçou o Vitória. Assinou contrato de uma época, com mais duas de opção. Depois de oito golos em 31 jogos na edição 2018/19 do Campeonato de Portugal, o ponta de lança, de 22 anos, vai, nesta pré-época, trabalhar na equipa principal, às ordens do treinador Ivo Vieira, apesar de ser um reforço inicialmente destinado à equipa B. Vai também disputar o Campeonato de Portugal (terceiro escalão), em 2019/20. Natural de Ponta Delgada, João Pedro cumpriu a formação no União Micaelense e no Santa Clara, antes de ter rumado ao Gil Vicente, na época 2014/15, e ao Trofense, em 2017/18.

Feirense - O clube de Santa Maria da Feira anunciou o acordo com o Nottingham Forest, da segunda liga inglesa, para a transferência definitiva de Tiago Silva, médio de 26 anos.

Leixões - Igor Stefanovic, guarda-redes sérvio, de 31 anos, chega do Arouca.

Barcelona - À margem da apresentação do médio holandês Frenkie De Jong, o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, prestou declarações sobre a situação de Neymar, envolvido num possível regresso ao Camp Nou. "Sabemos que o Neymar quer sair do PSG, mas o PSG não quer que Neymar saia. Por isso, não há qualquer caso", disse Bartomeu.

Juventus - O defesa turco que em 2016 chegou para o juniores do Sporting e que passou por Lisboa de forma tão discreta (apenas um jogo na equipa principal dos leões) é o mesmo Merih Demiral que assinou esta sexta-feira pela Juventus para as próximas cinco temporadas. O jogador de 21 anos custou 18 milhões de euros ao octocampeão de Itália. O defesa turco fez 14 jogos pelo Sassuolo na última época, depois de uma primeira metade a jogar no Alanyaspor.

Anderlecht - O internacional francês Samir Nasri foi oficializado como reforço do Anderlecht para a 2019/2020, depois de ter terminado contrato com os ingleses do West Ham, anunciou o clube da primeira liga belga. Nasri, de 32 anos, assinou por uma temporada, com outra de opção. Será orientado pelo antigo companheiro de equipa no Manchester City Vicent Company.