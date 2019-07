Nakajima: "Obrigado por me receberem"

Hoje às 21:42 Facebook

Atacante japonês dirige-se aos adeptos do F. C. Porto na língua natal e agradece a receção no Dragão.

"É um prazer conhecer-vos. O meu nome é Shoya Nakajima. Estou muito contente por estar no F.C. Porto. Obrigado por me receberem", disse o novo recruta do Dragão, em mensagem publicada nas redes sociais dos dragões.

"Vou dar o meu máximo com esta camisola, para ajudar a equipa a conseguir vitórias. Gosto de fazer golos e é para isso que também estou aqui, para ajudar o F.C. Porto nas diversas competições", acrescentou o jogador ao Porto Canal.

Nascido a 23 de agosto de 1994, o cidadão natural de Tóquio ia completar dez anos quando o F.C. Porto venceu pela segunda vez a Taça Intercontinental em terras nipónicas, frente ao Once Caldas, da Colômbia. "Não vi esse jogo, mas o F. C. Porto é muito famoso no Japão. Sempre ouvi falar muito desta equipa", disse Nakajima.

O atacante japonês transferiu-se do Al-Duhail (Qatar) e assinou contrato de cinco temporadas. O F. C. Porto pagou 12 milhões de euros por metade do passe. A cláusula de rescisão foi fixada em 80 milhões de euros.