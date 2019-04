Nani: "Custou-me muito deixar o Sporting"

JN Hoje às 16:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português afirmou que não foi fácil deixar o clube do coração e elogiou a temporada dos leões.

"Custou-me muito deixar o Sporting, porque é o clube do meu coração. É um clube de que gosto muito, vibro muito, quero sempre que tenha sucesso, mas apareceu uma nova oportunidade. E devido à situação financeira do clube e após uma conversa particular com os responsáveis do clube tudo indicava que tinha de partir para esta nova aventura. Acho que foi melhor para as duas partes", começou por dizer Nani à Renascença.

Apesar de ter deixado os leões a meio da temporada, o internacional português disse que tudo foi tratado de forma tranquila. "Saí a bem com o Sporting, queria ajudar no que fosse possível. Nesse caso, ter de abdicar de continuar no clube devido a um salário alto. Mas é como digo, terei sempre o Sporting no coração, com muitas saudades já dos adeptos e de todos aqueles que me receberam e continuam a apoiar-me, mesmo de longe", disse.

Questionado sobre a temporada do Sporting, Nani classifica o desempenho dos leões como positivo.

"Continuo a acompanhar a época do Sporting. Ainda faço parte desse plantel e quero que tenham muito sucesso. Torço pelos meus companheiros, por todos aqueles com quem compartilhei o balneário, os jogos e o clube. Para mim está a ser uma época bem conseguida, depois daquilo que se passou no início da temporada. Muitas mudanças, muita adaptação de muitos jogadores, troca de treinadores, de presidentes. Era um ano complicado, e toda a gente o sabia, e - afinal - acho que a equipa se tem comportado muito bem", disse.