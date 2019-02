Nani deixa o Sporting e ruma aos EUA

Hoje às 16:49 Facebook

Nani foi oficializado nesta segunda-feira como jogador do Orlando City. O extremo português, de 32 anos, desvinculou-se na última semana do Sporting e assinou pelo emblema norte-americano.

O internacional luso foi reforço dos leões no verão, proveniente do Valência, e participou em 28 jogos. Apesar de ser uma peça-chave na equipa de Marcel Keizer, a SAD concordou com a sua saída por ser um dos mais bem pagos do plantel - auferia cerca de quatro milhões de euros por temporada.

Nos Estados Unidos da América, começa uma nova aventura, depois de já ter passado pelo Manchester United, Fenerbahçe, Valência, Lazio e, claro, pelo Sporting