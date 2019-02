Nani fotografado na chegada a Orlando, nos EUA

Hoje às 15:21 Facebook

Nani, que começou a época no Sporting, pode estar mesmo a caminho do campeonato norte-americano. O português terá sido fotografado na chegada a Orlando, nos EUA.

Tal como o JN noticiou no sábado, Nani estaria a negociar a saída do Sporting para a Major League Soccer (MLS). O jogador é pretendido pelo Orlando City.

Este domingo, um utilizador do Twitter publicou uma fotografia em que o jogador aparece ao lado de uma criança no aeroporto de Orlando.

"Vejam só quem é que o meu filho encontrou no aeroporto de Orlando", escreveu o utilizador, referindo-se ao jogador português. "O Nani é um tipo mesmo simpático", escreveu num tweet publicado mais tarde.

O jogador já não foi convocado para o encontro do Sporting diante do Braga, este domingo, em Alvalade. "Do Nani não posso falar neste momento, mas esteve cá esta manhã", disse o treinador dos leões, Keizer, na conferência de imprensa de sábado.