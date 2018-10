JN Ontem às 22:22 Facebook

Nani fez o segundo golo do Sporting frente ao Loures, no início da segunda parte do jogo para a Taça de Portugal, e celebrou o triunfo imitando uma coreografia de David Carreira, em resposta a um desafio do cantor.

No fim de agosto, o filho do meio do clã Carreira partilhou um vídeo nas redes sociais em que desafiava o jogador de futebol a fazer a coreografia do tema "O problema é que ela é linda" em campo. "Nani, é a tua vez. Desafio-te a fazeres a coreografia quando marcares o próximo golo! Malta, tudo a marcar o Nani nos comentários e a ir ao Insta dele dar-lhe força para o jogo", escreveu o músico.

Nani respondeu ao desafio dias depois, garantindo que o próximo festejo de golo iria ser especial. "Tem direito a coreografia da canção do David Carreira. Como ele me desafiou, tive que ouvir a música mais de 50 vezes, para decorar a coreografia", desvendou na altura.

Veja abaixo o golo do capitão leonino