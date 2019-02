Nani negociado com a MLS para rumar ao Orlando City

Luís Mota Hoje às 16:36 Facebook

Existe a possibilidade de Nani deixar o Sporting nos próximos dias, apurou o JN junto de várias fontes. A Major League Soccer (MLS) está a negociar com a SAD leonina a contratação do extremo para o colocar no Orlando City.

De qualquer forma, o negócio está, ainda, numa fase embrionária e o nosso jornal sabe que há muita pedra para partir nos próximos dias. O próprio capitão dos leões poderá ser um obstáculo, pois não está muito inclinado a aceitar a proposta.

Mas é certo que Nani ainda hoje esteve em Alcochete, apurou o JN junto de fonte próxima do capitão. Realizou trabalho de recuperação ao estiramento na região inguinal direita e depois voltou para casa. Não será opção para o treinador Marcel Keizer utilizar no próximo domingo, na receção ao Sporting de Braga.