Nantes confirma chegada de Waris por empréstimo do F. C. Porto

O Nantes, do treinador português Miguel Cardoso, confirmou esta terça-feira a contratação do internacional ganês Majeed Waris, por empréstimo do F. C. Porto, até final da época 2018/19, com opção de compra do clube francês.

Waris, de 26 anos, chegou ao F. C. Porto na janela de inverno da última temporada, por empréstimo dos franceses do Lorient, mas o avançado ganês realizou apenas um total de oito jogos com a camisola dos dragões e não marcou qualquer golo.

O jogador regressa ao futebol francês pelo Nantes do treinador português Miguel Cardoso, que passa a contar com a experiência do jogador que já competiu nos campeonatos sueco, pelo BK Häcken (2010/12), russo, pelo Spartak Moscovo (2012/15) e turco, pelo Trabzonspor (2014/16).

Em França, Waris vestiu as camisolas do Valenciennes, em 2013/14, por empréstimo do Spartak Moscovo, e do Lorient, de 2015/2016 a janeiro de 2018, altura em que foi cedido ao FC Porto, com uma cláusula de opção de compra de seis milhões de euros.