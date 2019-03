Nanu: "Vamos ao Dragão para ganhar os três pontos"

Hoje às 20:31 Facebook

Lateral direito do Marítimo motivado e com "muita confiança" para o jogo da 26.ª jornada da primeira liga de futebol, a disputar este sábado (20.30 horas).

Como tem sido norma desde que tomou conta da equipa madeirense, o treinador do Marítimo, Petit, não compareceu na conferência de Imprensa de antevisão de mais um jogo do campeonato e foi o lateral-direito Nanu quem abordou o jogo com os dragões.

"A vitória da última jornada [3-2 ao Moreirense] dá-nos muita motivação. Foi muito boa a vitória, que nos dá muita confiança. Vamos ao Porto para conquistar os três pontos. As minhas expectativas são sempre altas. Nós nunca jogamos para empatar ou perder. Estamos num momento bom e há que dar continuidade", disse Nanu.

No último treino antes do jogo no Dragão, Petit contou três baixas, o médio Vukovic, o defesa central Zainadine e o lateral-esquerdo Rúben Ferreira, todos lesionados.

O Marítimo, 11º classificado, com 27 pontos, visita o F. C. Porto, segundo, com 60, os mesmos que o líder Benfica.