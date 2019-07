JN Hoje às 16:19 Facebook

Léo Duarte, defesa central do Flamengo, elogiou o trabalho de Jorge Jesus e afirmou que não conhecia 70% das ideias que o técnico português levou para o clube.

Foi a contratação com mais impacto no Brasil e continua a dar que falar. Jorge Jesus continua a impor o seu estilo no Flamengo e, ao que parece, com sucesso.

"O treinador é muito detalhista, isso é muito bom, e é novidade para a maioria de nós. Não conhecia 70 por cento das ideias que Jesus apresentou", disse Léo Duarte, defesa central do Flamengo, que cumpre a quarta temporada na equipa principal do "mengão".

A esteia oficial de Jorge Jesus no comando técnico do emblema carioca está agendada para 11 de julho, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil, frente ao Atlético Paranaense.