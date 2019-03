"Não há maior motivação do que a Champions", diz Conceição

Nuno Amaral Hoje às 15:55 Facebook

Na antevisão do jogo com a Roma, o treinador do F. C. Porto afirmou que não foi preciso passar mensagens de confiança aos jogadores depois da derrota com o Benfica.

"Temos de fazer algo para que os adeptos sintam que a equipa está com tudo para ganhar este jogo. Não foi preciso passar mensagens ou descobrir palavras no baú para que os jogadores percebam que esta partida é decisiva. Não há maior motivação do que passar aos quartos de final da Liga dos Campeões", disse Sérgio Conceição, esta terça-feira.

"Se formos iguais a nós próprios, algo que não aconteceu no último jogo, temos grandes possibilidades de nos apurarmos. Temos de ganhar o jogo, mas não à pressa. Será preciso equilíbrio e consistência, perceber os pontos fortes da Roma, e eficácia a nível ofensivo e defensivo", acrescentou o técnico portista, satisfeito com o aumento do número de opções na equipa em relação à primeira mão, que os romanos ganharam por 2-1.

"Tirando o último jogo, a resposta de todos os jogadores, mesmo aqueles que têm menos minutos, tem sido excelente", referiu o treinador dos dragões, desvalorizando o facto de o homólogo da Roma, Di Francesco, ter o lugar em perigo devido aos maus resultados na Série A italiana: "Eu também estou em dificuldades, pois perdi o jogo anterior. Não é por isso que o adversário pode estar mais frágil. Todos os treinadores estão na corda bamba, já que dependem dos resultados".

Sem entrar em grandes considerações sobre o clássico perdido com o Benfica, Sérgio Conceição sempre foi dizendo que ficou "espantado" com algumas coisas que leu e ouviu nos últimos dias: "Não se entende muito bem. Há muita gente que não percebe nada de futebol e que fala de forma gratuita. Espanta-me o que foi dito".