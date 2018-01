"Não mando emails para ninguém", diz Jorge Jesus

JN Hoje às 18:59, atualizado às 20:01 Facebook

Em antevisão ao dérbi desta quarta-feira frente ao Benfica, no Estádio da Luz, o treinador dos leões garantiu que o Sporting tem todas as possibilidades de vencer e abordou as últimas polémicas entre os três grandes fora das quatro linhas.

"É o primeiro jogo do ano, mas é mais um Benfica - Sporting... já são 22. É um jogo apaixonante e emocionante. O Sporting vai apresentar-se na Luz com a vitória na cabeça, tal como aconteceu nos últimos anos. Está tudo em aberto para todos", começou por dizer Jorge Jesus.

O técnico dos leões comentou, ainda, a rivalidade entre os dois clubes lisboetas, garantindo que "serão sempre rivais".

"Faz parte do jogo, da competição. Sempre haverá rivalidade. O conteúdo do jogo, não são os treinadores - se vão cumprimentarem-se ou não - mas sim as táticas e tudo à volta disso. Vou ter respeito pelo adversário e o meu colega dentro de campo".

O técnico da equipa de Alvalade mostrou-se confiante na vitória leonina, garantido que o Sporting tem todas as capacidades para sair do Estádio da Luz com os três pontos.

"Espero vencer na Luz. Eu, os meus jogadores e os adeptos do Sporting, porque achamos que temos capacidade para isso. Face às grandes equipas que Benfica e Sporting têm, permite-me pensar que temos todas as possibilidades de vencer. É a terceira vez que vou jogar ao contrário: ganhei uma, perdi outra. Amanhã [quarta-feira] é o desempate".

Quando questionado relativamente às polémicas do futebol nacional, nomeadamente do caso dos emails, Jorge Jesus foi categórico:

"Aquilo que eu sei é que eu não mando emails para ninguém, nem ninguém manda emails para mim. Sou treinador e o que me importa é o futebol, é a minha paixão. O que me importa é que jogadores e treinadores possam ter cada vez mais capacidade para proporcionar jogos criativos. Isso é que é importante. Isso que se passa nos bastidores passa me completamente ao lado", concluiu.

O Sporting defronta, na quarta-feira no Estádio da Luz, o Benfica a partir das 21.30 horas. O Sporting divide a liderança do campeonato em igualdade pontual com o F. C. Porto, com três pontos de vantagem em relação aos encarnados.