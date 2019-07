Corona: "Queremos o que é nosso"

JN Hoje às 21:24 Facebook

O F. C. Porto regressou esta segunda-feira ao trabalho, num início marcado por muitas ausências, e Corona foi o porta voz da equipa. O mexicano prometeu dar o melhor para estar a um bom nível durante a época e não escondeu a ambição azul e branca pela conquista do título nacional.

Como se sente neste regresso ao trabalho?

Depois de desfrutar as férias no México, com a minha família, estou muito feliz por regressar aos trabalhos e iniciar este esforço para atingirmos os nossos objetivos.

Está preparado para uma pré-época exigente?

Temos de estar conscientes que de vai ser um esforço mais, teremos que dar aquele extra para chegarmos bem ao que aí vem.

Esperam estar a um bom nível no início de agosto?

Temos de estar bem concentrados, descansar bem e preparar-nos bem para chegar da melhor maneira a essa altura.

Como encaram a luta pelo título nacional?

Está claro o que queremos. Queremos o que é nosso e temos de trabalhar muito para o conseguir.

Acredita que pode fazer uma época melhor que a anterior?

Espero que sim, vou em busca de fazer melhores números que no ano passado. É isso que tentarei fazer e é isso que cada um deve fazer para cada um contribuir com o seu grão de areia.