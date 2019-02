"Não são dignos de usarem a nossa camisola". Juve Leo critica jogadores

Hoje às 10:33 Facebook

A Juve Leo, claque do Sporting, utilizou as redes sociais para demonstrar o desagrado com o recente momento da equipa de futebol.

Foi na sexta-feira, depois da derrota contra do Villareal, por 1-0, a contar para a Liga Europa, que a Juve Leo utilizou as redes sociais para demonstrar o descontentemente com o recente desempenho da equipa.

"Não são dignos de usarem a nossa camisola", escreveu a claque numa publicação, em que se pode ver alguns adeptos a usarem máscaras semelhantes a caveiras.

"Como a foto da bancada demonstra, esse é o apoio que vocês merecem, apoio igual a vossa atitude, ou seja, zero", acrescenta a claque.

O Sporting, que até já venceu um título esta época, a Taça da Liga, encoontra-se em quarto lugar no campeonato, a doze pontos do F.C. Porto, que tem mais um jogo.