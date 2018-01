"Não se pode falar em verdade desportiva quando o Benfica está metido", diz Francisco J. Marques

JN Ontem às 23:16, atualizado hoje às 00:30 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal, desta terça-feira, o diretor de comunicação do F. C. Porto comentou os emails que foram divulgados na internet, um deles da autoria de Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol profissional do Benfica.

"Fomos mostrando, ao longo dos meses, a teia que Benfica montou para ter controlo de várias entidades para servirem os interesses do Benfica. Nos emails revelados na internet, são pessoas do Benfica que confirmam isso mesmo. Tiago Pinto, num email enviado em 14 de março de 2017, referente às modalidades, de que era responsável na época passada, faz uma extensa análises daquilo que o Benfica tem de fazer para ganhar", começou a explicar Francisco J. Marques, para depois divulgar o conteúdo do email.

" 'Continuar o trabalho na teia de poder que temos conseguido com instituições, clubes, imprensa, para que se possam somar pequenas vitórias em todos os campos (empréstimos de jogadores, relações com federação, conselhos de arbitragem e afins'. Ora ele assume que o Benfica faz trabalho para ter controlo sobre sem número de coisas. O desporto português corre o risco de ser uma enorme mentira, porque há um clube que procura tudo a seu favor, com pessoas certas nos lugares certos. É um poder irregular, porque procura adulterar normal decurso das competições. Não se pode falar em verdade desportiva quando o Benfica está metido no meio. Este mail de Tiago Pinto ilustra isso mesmo. Os adeptos, que não têm culpa nenhuma, são as principais vítimas", afirmou Francisco J. Marques.

O responsável do F. C. Porto comentou ainda emails que foram tornados públicos, esta terça-feira, onde, alegadamente, se prova que o Benfica tentava controlar vários órgãos de Comunicação Social, com o pagamento de avenças a jornalistas dos mesmos jornais, televisões e rádios. "Comprova que o Benfica não suporta quem lhe foge ao escrutínio", disse o responsável portista.

"Em março de 2017, pouco antes da revelação que fizemos das cartilhas - cujo autor é Carlos Janela -, o mesmo Carlos Janela fez uma coisa ignóbil. Em março, enviou um email a Luís Filipe Vieira com o orçamento de um blog que iria ser criado. Tem um orçamento em anexo, que mostra o que seria pago a uma rede de colaboradores que trabalhavam em vários jornais, rádios e televisões e que são nomeados pelas iniciais. Carlos Janela pede, ainda, que esses mesmos pagamentos sejam feitos em cash", afirmou Francisco J. Marques.

"É uma lista de jornalistas em atividade. Isto demonstra até onde chega o Benfica. Por meia dúzia de euros, procura comprar informação aos órgãos de comunicação e difundir a deles", afirmou.