Sulley Muntari, médio do Corunha, não reagiu da melhor forma a uma questão colocada por uma jornalista, durante uma conferência de imprensa, no fim do treino de quarta-feira.

Questionado por uma repórter sobre as críticas ao treinador do Real Club Deportivo de La Coruña, Clarence Seedorf, que conquistou três pontos em 21 possíveis desde que foi contratado, o futebolista ganês foi categórico: "Não te respondo mal porque és mulher e tenho que falar de forma suave e educada".

E respondeu: "É normal que, quando se ganha, sejas um treinador fantástico. Mas, como perdemos e empatámos, faz parte do trabalho. Conheci-o como jogador. Como jogador e treinador, pensa de maneira totalmente diferente. Está a fazer um trabalho fantástico aqui. Penso que o nosso jogo melhorou, agora jogamos sabendo o que temos de fazer".

Confrontado por outros jornalistas que questionaram a razão de o atleta ter dito aquilo, o médio reforço que "tem de ser mais respeitoso, quando fala com uma mulher".

"Não quer dizer que não vos respeito, mas sei como são. Para mim as únicas pessoas que me fazem ser brando são as crianças, as mulheres e os velhos. Não podemos tocar neles. Agora, se tens o meu tamanho, sou como sou. Não me importa quem sejas, vou saltar para cima de ti", salientou o internacional, rematando: "Está tudo bem, não quero arranjar discussão".