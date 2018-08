13 Maio 2018 às 20:44 Facebook

José Couceiro abriu a porta de saída do Vitória de Setúbal, depois de o clube ter garantido a permanência na I Liga, este domingo à tarde.

"Com tudo o que aconteceu ao longo da época, não tenho condições para continuar a ser treinador do Vitória de Setúbal", disse o treinador à Sport TV, no final do jogo que venceu, por 1-0, frente ao Tondela.