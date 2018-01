Nasser Al-Khelaifi assegura que Neymar não sai do PSG

JN Ontem às 22:16 Facebook

O presidente do PSG garantiu, este sábado, que o avançado brasileiro não vai deixar o clube francês no final da época.

A imprensa espanhola e francesa garantem que Neymar está arrependido de ter assinado pelo PSG e que, até, terá o Real Madrid na mira já para a próxima temporada.

No entanto, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube parisiense, garantiu este sábado que o jogador protagonista da transferência mais cara da história - 222 milhões - não vai mudar de ares no final da temporada.

"Neymar nunca na vida abandonará a equipa no final da temporada. Está contente connosco, quer ficar em Paris. Vi-o muito contente em campo", garantiu, após o triunfo por 4-0 frente ao Montpellier.

A relação com Cavani, que este sábado se tornou o melhor marcador da história do clube francês, também não foi esquecida pelo presidente do PSG. "Penso que têm uma boa relação. Tentam criar problemas, onde não há nenhum. Existe uma boa relação", garantiu.