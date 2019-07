Negócio fechado. Vinícius no Benfica por 17 milhões de euros

Luís Antunes Hoje às 14:43, atualizado às 14:46 Facebook

Carlos Vinícius vai ser oficializado como reforço do clube da Luz. O acordo entre Benfica e Nápoles foi definido na sexta-feira e o avançado realizou mesmo exames médicos já em Lisboa.

O Nápoles estipulou a fasquia dos 17 milhões de euros para negociar o jogador que aumenta o leque ofensivo de soluções dos encarnados, neste momento, confinadas a Raul de Tomas, Seferovic e Jota.

O brasileiro destacou-se em Portugal ao serviço do Real de Massamá, onde marcou 20 golos. Contratado pelo Nápoles na temporada transata, foi cedido ao Rio Ave onde confirmou a veia goleadora, com 14 tentos, rumando a meio da época para o principado do Mónaco. Sob o comando de Leonardo Jardim apontou dois golos. Voltou a Itália, mas já só de passagem e com destino à Luz, onde em breve será oficializado.

Mesmo sem a oficialização de Carlos Vinícius, a chegada do avançado foi abordada a mais de nove mil quilómetros. Em Stanford, na Califórnia, local de estágio do plantel, Bruno Lage reiterou que as águias continuam atentas ao mercado com a ideia de criar "um plantel equilibrado", "justo" e onde os atletas "sintam que há sempre um colega a competir pelo lugar". "O Benfica dá bem-estar aos jogadores e enquanto treinador quero retirar esse conforto dentro do campo".

E é essa insegurança que Vinícius vem dar a Raul de Tomas, Seferovic e Jota? "Não é insegurança, mas é não ter lugar garantido, embora não vá falar de ninguém em concreto". Mas é um jogador [Vinícius] com características muito diferentes de Jonas e João Félix ? "Claro, onde é que posso encontrar um Jonas e um João Félix no mercado? Por isso é que custou 126 milhões de euros", assumiu o treinador, que enfatizou a ideia de "superação" e a intenção de melhorar a performance da época anterior.