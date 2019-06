Negócio Félix é a quinta maior transferência de sempre no futebol

Arnaldo Martins Hoje às 09:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebol português está na moda. Os últimos anos mostram isso com os tubarões da Europa a procurarem o "oceano" lusitano para se apetrecharem com os melhores talentos "made in Portugal".

O negócio João Félix, por 120 milhões, será o maior de sempre em território nacional e irá acentuar a tendência que se tem vindo a registar nos últimos seis anos. Desde a época 2014/15, a soma das transferências feitas pelos três grandes tem ultrapassado sempre a barreira dos 200 milhões de euros.

Neste ciclo, as temporadas de 2015/2016 e 2017/18 lideram o ranking, com a fasquia a ultrapassar os 260 milhões. Ora, neste início de defeso, juntando-se as vendas de Benfica (já com João Félix incluído), F. C. Porto e Sporting, o bolo já chega aos 283,7 milhões de euros. Uma verba recorde nos últimos 10 anos.