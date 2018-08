Nélson Évora: "Não faço nada para calar a crítica"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:07 Facebook

Nélson Évora regressou, esta segunda-feira, a Portugal depois da conquista do Europeu de triplo salto em Berlim, na Alemanha.

"Sinto-me muito feliz por finalmente, depois de muitos anos, conseguir este título. Foi muito difícil para saltar, mas o importante era trazer o título para casa e não poderia estar mais feliz", começou por dizer o atleta do Sporting. Nélson Évora, que saltou 17.10 metros, a melhor marca da temporada, afirmou que sentiu ter tudo para conseguir o título que há tanto lhe escapava.

"Tenho 34 anos e depois de tantos contratempos e muitas lesões, acho que tudo depende da nossa cabeça e da ambição que temos para atingir os objetivos. Senti neste Europeu que tinha tudo para conquistar uma medalha. Os meus familiares e amigos sempre me passaram a mensagem que o importante era entrar na pista para me divertir, e só nos últimos anos é que aprendi o valor dessa mensagem. Por isso entrei, interagi com o público e aí se deu o clique".

O campeão europeu garantiu, ainda, que a "cabeça sempre esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio" e que não faz nada para calar a crítica.

"Desde que mudei a minha vida, entrei em quatro grandes competições e ganhei medalhas. Cada título tem um sabor especial, cada prova tem uma história diferente. Há muitas coisas por trás das medalhas e quando as conquistamos parece que conquistamos algo novo. Amo aquilo que faço, o atletismo foi uma paixão a primeira vista e entre a capacidade de me adaptar às coisas novas e sendo um artista, tenho de ter a capacidade de me reinventar. Não faço nada para calar a crítica. Faço por mim e para dar alegrias aos portugueses", concluiu.