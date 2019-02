Nélson Oliveira e o pisão de Mings: "Um lutador da UFC sai de um combate com melhor aspeto"

Hoje às 17:25 Facebook

Operado à face após ter sido pisado no jogo com o Aston Villa por Tyrone Mings, o avançado português Nélson Oliveira, do Reading, falou à imprensa inglesa sobre o sucedido.

Depois de ter saído muito mal tratado após a disputa de um lance com Tyrone Mings, Nélson Oliveira, atacante português do Reading, falou nesta quinta-feira à imprensa inglesa sobre o sucedido e que o obrigou a ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

O futebolista luso lamentou a situação e considerou que o lance podia ter sido evitado: "Não vou dizer que ele tenha feito de propósito, mas poderia ter evitado. Enviou-me uma mensagem a pedir desculpa", revelou Nélson Oliveira, ao jornal "Mirror".

"Na ocasião não vi logo as imagens. Considero que o futebol é um jogo agressivo, mas aquilo não é futebol. Mas também sei que poderia ter sido pior, podia ter ficado cego".

Nélson Oliveira disse ainda que a entidade federativa inglesa devia penalizar Mings: "Não estou a criticar o árbitro, pois não é esse o meu trabalho, mas a Federação deveria olhar para estas situações. Se fosse em Portugal, iriam analisar. Um lutador da UFC sai de um combate com melhor aspeto do que eu saí", concluiu o avançado.