"Nenhum gráfico pode influenciar decisões de arbitragem". Sport TV responde ao Braga

A Sport TV emitiu esta quinta-feira um comunicado para esclarecer que nenhum "elemento gráfico" da transmissão televisiva pode "influenciar as decisões de uma equipa de arbitragem", em resposta à carta aberta do Braga, que acusou o canal de iludir "os telespectadores e o VAR".

O conselho de administração da Sport TV enviou esta quinta-feira uma nota de esclarecimento, lembrando que "entrega na Cidade do Futebol, sem quaisquer condicionantes, os sinais vídeo e áudio da totalidade das câmaras usadas nas filmagens dos jogos da Liga NOS para serem analisados pelo VAR". "Por esse facto a Cidade do Futebol recebe a totalidade das imagens disponíveis, incluindo mesmo aquelas que não são usadas na emissão dos jogos, nos Canais SPORT TV, que chega à casa dos nossos clientes", acrescenta o comunicado.

A nota surge como resposta à carta aberta publicada, na quarta-feira, no site oficial do Braga. na qual o clube recorda um dos lances polémicos do encontro de terça-feira com o F. C. Porto (1-1), da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, que valeu a passagem dos "dragões" à final do Jamor, que será disputada com o Sporting, a 25 de maio.

Os bracarenses acusam a estação televisiva de iludir os telespectadores e o videoárbitro com o gráfico apresentado nas imagens da jogada que terminatira com um autogolo de Filipe, que seria o 1-0 para a equipa da casa.

"Recordamos a V/ Exas. que a SportTV, enquanto operador televisivo, é um auxiliar fundamental da ferramenta de vídeo-árbitro e que tal papel exige redobradas responsabilidades, quer nas imagens disponibilizadas, quer nos grafismos que as acompanham. Conforme verificamos no jogo desta terça-feira, frente ao FC Porto, a contar para a Taça de Portugal Placard, a SportTV iludiu os telespectadores, mas também os elementos designados para a função de VAR, ao disponibilizar uma linha aplicada numa câmera em ângulo impróprio e que induziu em erro os vários analistas", lê-se no texto da administração da SAD do Braga, dirigida ao conselho de administração do canal.

Sport TV recusa acusações

"Esses sinais são enviados, isoladamente dos estádios para a Cidade do Futebol, em direto, sem qualquer grafismo, tratamento editorial ou qualquer outra intervenção por parte das equipas da SPORT TV. Não faz pois nunca sentido considerar que um qualquer elemento gráfico usado na transmissão da SPORT TV possa influenciar as decisões de uma equipa de arbitragem pelo facto destes elementos não estarem presentes nas imagens entregues à Cidade do Futebol para efeitos do VAR", pode ler-se no comuncado.

A Sport TV esclarece ainda que "utiliza nas suas transmissões as ferramentas gráficas mais desenvolvidas que existem, com o único objetivo de permitir aos seus subscritores o melhor entendimento do jogo". "Ainda que as dinâmicas de realização de uma transmissão em direto possam limitar o uso destas ferramentas, considera a SPORT TV que na larga maioria dos casos estas ajudam a clarificar situações de jogo", conclui.