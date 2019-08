Netflix relança episódios de "Casa de Papel" com participação de Neymar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:06 Facebook

A Netflix relançou esta terça-feira os episódios da terceira parte da série espanhola "Casa de Papel". E dois deles contam com a participação do futebolista Neymar.

Dada a admiração do brasileiro pela história, os criadores da série convidaram o jogador do PSG para uma pequena participação na produção espanhola. Neymar aparece no sexto e oitavo episódios, nos quais dá vida ao monge João. Nas cenas, o avançado do PSG contracena com Berlim e o Professor. As cenas foram gravadas no primeiro semestre do ano, em Espanha.

A terceira parte de "Casa de Papel" estreou a 19 de julho, mas só agora é que as participações do brasileiro foram integradas. Isto porque, em junho, Neymar foi acusado de violação - do qual foi ilibado mais tarde -, e a Netflix achou melhor retiras as cenas do jogador até que o caso ficasse resolvido.

"Eu pude realizar o meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês!", escreveu o brasileiro nas redes sociais.

"Casa de Papel - Parte 3", considerada a melhor série dramática nos Emmy Awards, bateu recorde de audiências, ao ser vista por 34 milhões de contas do serviço nos primeiros sete dias de exibição. Depois do assalto à casa da moeda espanhola, o grupo voltou a juntar-se para resgatar Rio e organizar outro furto, desta vez ao Banco de Espanha.