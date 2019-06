Neto é reforço para a baliza do Barcelona

JN Hoje às 10:52 Facebook

O Barcelona oficializou a contratação de Neto, guarda-redes brasileiro que nas últimas duas temporadas esteve ao serviço do Valência.

Os campeões espanhóis revelaram que pagaram ao clube do Mestalla 26 milhões de euros pela transferência do guardião brasileiro, podendo o valor ascender em mais nove milhões mediante objetivos estabelecidos.

Neto, que ficou com uma cláusula de rescisão fixada nos 200 milhões de euros, vai cumprir a nona temporada consecutiva no futebol europeu, ao qual chegou em 2011 após ter dado nas vistas na baliza dos brasileiros do Atlético Paranaense.

A Fiorentina foi a porta de entrada para a Europa e em 2015 mudou-se para a Juventus, onde foi suplente de Buffon. Na tentativa de voltar a ser utilizado com regularidade, Neto transferiu-se para o Valência em 2017, tendo ficado no clube durante duas temporadas.

Agora segue-se a experiência no Barcelona, fazendo o caminho inverso ao do guarda-redes holandês Cillessen, que esta quarta-feira deixou os catalães para passar a representar o Valência. Os valores envolvidos no negócio foram idênticos aos de Neto.