F. C. Porto ataca Fábio Cardoso

A entrada dura do central Fábio Cardoso sobre Romário Baró, no jogo de quarta-feira à noite para a Taça da Liga, mereceu críticas do F. C. Porto. A "newsletter" diária desta quinta-feira ataca o jogador do Santa Clara.

"Já Romário Baró acabou por ter um final de noite infeliz. Ao minuto 90, o médio tornou-se a principal vítima do arraial de porrada promovido pelos açorianos e teve de ser substituído na sequência de uma entrada violentíssima de Fábio Cardoso", começa por referir a newsletter do F. C. Porto, apontando: "O central do Santa Clara, como se sabe, tem boa escola e é azarado. Contra uns tem o azar de escorregar, contra outros tem o azar de provocar lesões".

A publicação recorda um lance, ocorrido aos 22 minutos, do jogo disputado a 11 de janeiro deste ano, entre a formação açoriana e o Benfica, para a Liga, no qual o central escorrega no momento de intercetar um passe longo do ataque das águias para o suíço Seferovic, que resultou no primeiro golo.

Não só a atitude do jogador formado no clube da Luz foi questionada pelo F. C. Porto. Também a atuação do juiz da partida mereceu críticas. "Mas nem tudo é mau para esta pérola da Margem Sul. No meio de tanto azar, teve a sorte de encontrar um árbitro que lhe poupou o mais do que evidente cartão vermelho. De resto, a atitude do juiz ao longo do jogo foi quase sempre de completa complacência disciplinar em relação à postura sempre agressiva e muitas vezes violenta dos visitantes", salienta a newsletter.

Já ontem, o lance que resultou na lesão de Baró (traumatismo direto no tornozelo direito com hematoma e entorse) foi comentado por Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do F. C. Porto, na conta oficial na rede social Twitter. "Esta entrada de Fábio Cardoso é muito grave, em linha com a agressividade exageradíssima do Santa Clara, que contou com a benevolência do árbitro. Que diferença quando defrontam outras equipas e não adianta depois virem dizer que são grandes profissionais. Uma vergonha", escreveu.