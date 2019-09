Neymar aborda má relação com os adeptos: " Às vezes brigas com a tua mulher"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:04 Facebook

Depois de ter tentado a saída do PSG para regressar ao Barcelona no último mercado de transferências, a relação de Neymar com os adeptos do campeão francês está longe de ser serena. Mas o brasileiro acredita que é uma questão de tempo até tudo ficar resolvido.

"O tempo cura tudo", já se costuma dizer. E Neymar parece concordar. Desde o início da liga francesa, o brasileiro tem sido o principal alvo da ira dos adeptos dos PSG, depois de ter tentado o regresso ao Barcelona. Tem respondido com golos - já soma três em quatro jogos - e tem guiado a equipa francesa para as vitórias. Ainda assim, os adeptos não esquecem o último mercado de verão. Mas Neymar não se mostra preocupado. E acredita que o tempo vai resolver.

"É como se fosse um relacionamento. Às vezes, brigas com a tua mulher, ficas um tempinho sem falar com ela, mas depois, com muito amor e carinho, tudo volta ao normal. Estou aqui para ajudar o Paris Saint-Germain, estou aqui para fazer o meu papel como atleta do clube e vou deixar a minha vida ali dentro de campo para tentar trazer êxitos para o Paris e no final podermos comemorar juntos", disse o brasileiro depois do jogo com o Bordéus, que o PSG venceu (1-0) com um golo de Neymar.