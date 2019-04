Neymar agride adepto após final da Taça de França

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:43 Facebook

Neymar volta a estar no centro da polémica. Depois do PSG ter perdido a Taça de França frente ao Rennes, o jogador brasileiro agrediu um adepto com um soco.

O PSG desperdiçou uma vantagem de dois golos e acabou derrotado nas grandes penalidades (7-6) na final da Taça de França, frente ao Rennes, que conquistou o troféu quase 50 anos depois. Após a desilusão, Neymar envolveu-se numa polémica com um adepto.

Quando subia as escadas junto ao público, para receber a medalha de segundo classificado, o jogador brasileiro respondeu a uma provocação de um adepto - "aprende a jogar futebol", terá dito o homem - e agrediu-o com um soco. Após o sucedido, Neymar salientou que foi provocado: "Se estou errado? Estou. Mas ninguém tem sangue de barata. Foi merecida", atirou.

Veja o momento: