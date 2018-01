Neymar arrependido de assinar pelo PSG e com Real Madrid na mira

JN Hoje às 18:57 Facebook

Imprensa francesa garante que o avançado brasileiro estará arrependido por ter assinado pelo PSG e até já tem uma estratégia para deixar o clube parisiense e rumar ao Real Madrid.

A mudança de Neymar, em agosto de 2017, do Barcelona para o PSG, por 222 milhões de euros, esteve nas bocas do mundo ao ser a transferência mais cara da história. No entanto, segundo a imprensa francesa, o estado de graça terminou.

De acordo com os jornais "L'Équipe" e "Le Parisien" desta quarta-feira, o avançado brasileiro já se terá arrependido de assinar pelo clube francês e terá uma estratégia para mudar de ares, nomeadamente para o Real Madrid.

Segundo o "L'Équipe", Neymar está a criar atritos com os adeptos de forma deliberada, de forma a facilitar a saída. Um dos últimos casos foi a atitude do jogador na vitória (8-1) frente ao Dijon, na insistência em marcar uma grande penalidade em vez de Cavani. Os adeptos assobiaram o brasileiro e no final da partida todos os jogadores foram agradecer o apoio dos adeptos menos Neymar.

Além desta estratégia, o avançado estará disposto a baixar o salário para se transferir para os merengues: aceita reduzir o salário de 38 milhões de euros por ano.