Neymar de volta aos treinos

Após dois longos meses a recuperar da fratura de um metatarso, Neymar, o craque brasileiro do PSG, reencontrou os colegas no treino desta quinta-feira.

Neymar lesionou-se em janeiro, num jogo da Taça da Liga, com o Estrasburgo.

Eliminado da Liga dos Campeões e com o campeonato praticamente assegurado (a sete jornadas do fim tem mais vinte pontos e ainda menos um jogo do que o segundo classificado, o Lille), o PSG recupera uma das peças mais importantes da equipa, a quem só restará, contudo, um único desafio importante, a final da Taça de França, contra o Stade Rennais, no próximo dia 27.

Seja como for, para Neymar, o final de época em França será, também, o início da preparação para a Copa América, para a qual tem lugar reservado na seleção do Brasil.